موعد صرف الحقيبة المدرسية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم إيداع الحقيبة للمستفيدين كل عام ، قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي ، أو على الأكثر بعد أيام قليلة من بدئه, ولذلك يتم البحث من قبل المستفيدين حتى يتم شراء ما يحتاجون الطلاب في مراحل التدريس من مستلزمات مدرسية, وزي المدرسة, حيث تقدم المنحة للطلاب من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية, حيث يتم الإشراف على برنامج “الحقيبة المدرسية” من قبل شركة الضمان الاجتماعي ، ويعتبر هذا المبلغ من المال بمثابة مساعدة لولي الأمر، وتخفيف بعض المشاكل الاقتصادية التي يواجهونها والمساعدة في حل شؤونهم.

قيمة الحقيبة المدرسية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

أطلقت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الحقيبة التي تعتبر عاملاً أساسياً في دعم الأسر المحتاجة التي لا تستطيع تحمل الرسوم المدرسية وتلبية احتياجات التعليم لأبناء المواطنين ، وهذا الدعم كجزء من سعي المملكة لتلبية الاحتياجات ومساعدة الأطفال في الحصول على التعليم ومواصلة التعلم وعدم الخضوع لأزمات مالية قد تؤدي إلى توقفهم عن السير في تكملة المسيرة التعليمية, وتبلغ قيمة الحقيبة المدرسية حوالي 1000 ريال سعودي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمواطنين المدعومين ، وقد وضعت الحكومة عددًا من الشروط التي يجب أن يستوفيها متلقي الدعم للحقيبة ومن أهمها التالي:

من الضروري أن يكون والد التلميذ من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي ، وإلا فلن يتمكن من صرف الحقيبة المدرسية.يجب أن يكون عمر التلميذ الذي يطلب سداد مدفوعات الدعم بموجب الضمان بين 6 و 18 عامًا.

خطوات الاستعلام عن صرف الحقيبة المدرسية 1443

أما طريقة التعرف على خطوات الاستعلام عن صرف الحقيبة المدرسية , وإذا قد تم إدراج أسمك ضمن المستفيدين, فسوف تمر بعدة خطوات سهلة وهي كالتالي: