ميدالية فضية ثالثة لمصر في رفع الأثقال ببارالمبياد طوكيو

أحرز اللاعب المصري محمود صبري، السبت، الميدالية الثالثة لمصر في بارالمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا باليابان.

وفاز صبري بالميدالية الفضية في رفع الاثقال وزن 72 كغم متفوقا على لاعبي إنجلترا والصين والعراق ونيجيريا في المنافسات.

وتمكن صبري من رفع وزن 185 كغم في أول محاولة، لكنه لم يوفق في رفع وزن 192 كغم في ثاني محاولة، إلى أن تمكن من رفع وزن 191 كغم في ثالث وآخر محاولة، ليفوز بالفضية متفوقا على لاعب إنجلترا والذي فاز بالبرونزية برفع وزن 182 كغم، أما الذهبية فقد أحرزها لاعب ماليزيا برفع وزن 228 كغم .

وتأتي ميدالية صبري بعد فضيتين حصدتهما بعثة مصر في البارالمبياد، الجمعة، في رفع الأثقال أيضا، الأولى أحرزها رجل والثانية أحرزتها سيدة، حيث حصد لاعب رفع الأثقال المصري شريف عثمان الفضية الأولى في رفع الأثقال وزن 59 كغم.

وكان عثمان قريبا من الميدالية الذهبية بعدما تساوى مع اللاعب الصيني يونغكاي في المحاولة الأخيرة برفع وزن 187 كغم ولكن الصيني كان متفوقا في الجولة قبل الاخيرة بفارق 185كغم لصالحه و184 كغم رفعها شريف.

أما الميدالية الثانية لمصر وكانت فضية كذلك حصدتها رحاب أحمد رضوان وكذلك في رفع الأثقال بعدما حطمت الرقم القياسي البارالمبي برفع وزن 117 كغم في أول محاولة وتحرز الترتيب الأول وفي ثاني المحاولات رفعت وزن 120 كغم لتستمر في الصدارة ولكنها لم تنجح في رفع وزن 121 كغم في المحاولة الثالثة لتخسر الذهبية بفارق بسيط وتفوز بالفضية.

وبدأت منافسات بارالمبياد طوكيو في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وتستمر حتى يوم الخامس من الشهر المقبل.

وعدد لاعبي مصر في البارالمبياد 49 لاعبا ولاعبة في 8 ألعاب هي رفع الأثقال والسباحة وتنس الطاولة وألعاب القوي والريشة الطائرة وكرة الطائرة جلوس والبارا تايكوندو وكرة الهدف سيدات.

وهذه هي أول مرة تشارك مصر في منافسات 8 ألعاب خلال الدورة البارالمبية.