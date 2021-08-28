المغرب.. كشف موعد بدء تطعيم الأطفال ضد كورونا

قررت السلطات المغربية تنظيم عملية تلقيح واسعة ضد كورونا، ستشمل منتسبي التعليم العمومي والخصوصي ومدارس البعثات الأجنبية، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 31 أغسطس الجاري.

وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية، الجمعة، أن هذه العملية تهدف إلى ضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي المقبل وتحقيق أثر إيجابي على جودة التحصيل الدراسي واكتساب التعلمات الأساسية.

وأوصت اللجنة العلمية المكلفة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح بضرورة تلقيح الأطفال البالغين ما بين 12 و17 سنة لحماية كافة المواطنات والمواطنين بالنظر إلى تصاعد الحالات الإيجابية المسجلة ضمنها.

واعتبرت أن تلقيح الأطفال خطوة مهمة لتسريع تحقيق المناعة الجماعية، مع اعتماد استخدام لقاحي"سينوفارم" و"فايزر" التي أثبتت التجارب الدولية فعاليتهما وسلامتهما عند هذه الفئة العمرية.

وأكدت اللجنة العلمية على أن هذه العملية يجب أن تكون تطوعية واختيارية ومشروطة بموافقة أولياء أمور المتعلمات والمتعلمين.