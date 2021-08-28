ماكرون يصل إلى العراق للمشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

جدة - نرمين السيد - واستقبل رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، الرئيس الفرنسى ماكرون فى مطار بغداد. وفى وقت سابق كشفت السفارة الفرنسية فى بغداد الخميس، أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى العراق ومشاركته فى المؤتمر الإقليمى المقرر عقده فى بغداد السبت المقبل، تأتى لدعم السياسة الخارجية العراقية فى المنطقة. ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن مصدر فى السفارة - لم تسمه - القول إن "برنامج زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون يتضمن اجتماعاً مع الرئاسات الثلاث، وبعد ذلك سيشارك فى المؤتمر الاقليمي، وسيتوجه الى الكاظمية لزيارة مرقد الامام الكاظم، ثم يغادر إلى أربيل"، مشيراً الى أنه سيتوجه إلى الموصل وسيزور المناطق التى يتم اعمارها من قبل اليونسكو منها كنيسة الساعة ومسجد النوري.

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