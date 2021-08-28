نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الاول موقع نتائجنا results.iq وزارة التربية العراقية

يستمر البحث عن نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الاول موقع نتائجنا results.iq وعبر موقع وزارة التربية العراقية ومنصة ناجح. حيث اعلن سابقا وزير التربية العراقي الدكتور حميد مخلف الدليمي عن الانتهاء التام من تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بطلاب الصف الثالث متوسط 2021. ولم يتبقى سوى التدقيق الجيد في علامات الطلاب لكي يأخذ كل طالب عراقي حقه دون أي نقصان. وتأتي بعدها مباشرة مرحلة مراجعة الدرجات قبل نشرها رسميا على موقع الوزارة برقم الجلوس. ورفع نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الأول ” results.iq ” بصيغة PDF على موقع ناجح، النجاح، نتائجنا. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف على رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021 بمجرد ظهورها رسميا على مستوى جميع المحافظات العراقية.

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الاول موقع نتائجنا

يعيش حاليا طلاب وطالبات الصف الثالث في العراق حالة من القلق والتوتر الشديد. في انتظار صدور نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الاول التي طال انتظارها كثيرا. ولم يصدر لحد الساعة بيان رسمي من وزارة التربية العراقية يحدد موعد نشر النتائج بشكل دقيق. رغم اكتمال عملية تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث متوسط حيث من المحتمل الإعلان عن نتائج الطلاب بداية من هذا الأسبوع. ومن خلال الأسطر التالية سنتعرف على طريقة الحصول على النتائج بشكل الكتروني.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021

علاوة على ذلك أعلنت سابقا وزارة التربية العراقية عن موقع نتائج الثالث متوسط 2021 الذي يمكن من خلاله الحصول على نتائج الثالث الكترونيا وبكل سهولة ويسر دون عناء التنقل خارج المنازل والذهاب للمدارس حفاظا على صحة وسلامة الطلاب ومنعا لانتشار فيروس كورونا في مختلف المحافظات العراقية ويمكن الاطلاع على النتائج باتباع الخطوات المدونة أدناه:

الولوج على موقع وزارة التربية في العراق

اختيار نتائج الثالث متوسط في العراق الدور الاول

تدوين اسم الطالب في المكان المخصص له.

ثم تدوين رقم الجلوس

النقر على كلمة عرض النتيجة.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات

يذكر ان طلاب الصف الثالث في العراق اجتازوا امتحانات الصف الثالث متوسط 2021 الدور الأول في ظروف استثنائية بعد انتشار فيروس كورونا في كل محافظات العراق مما استلزم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية المشددة من قبل وزارة التربية العراقية بالتعاون مع وزارة الصحة من اجل الحد من انتشار فيروس كوفيد-19. علاوة على ذلك عملت جميع الطواقم الإدارية واللجان الامتحانية التابعة للوزارة على توفيق جو ملائم لسير امتحانات الصف الثالث متوسط في انتظار الإعلان الرسمي عن نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الاول موقع نتائجنا.