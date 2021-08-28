“تعليمات جديدة” رابط تسجيل منحة 300 دينار // موقع وزارة الشئون الاجتماعية يحدد الفئات المستحقة

رابط تسجيل منحة 300 دينار، منذ أن انطلق برنامج المساعدات الحكومية التونسي ولا حديث في الشارع التونسي سوى عن كيف تسجل للحصول على المنحة والفئات المستحقة، والضوابط التي قررتها وزارة الشئون الاجتماعية التونسية، لتعويض أصحاب الدخول المنخفضة والمتأثرين بجائحة فيروس كورونا المستجد، كانت وزارة الشئون الاجتماعية قد حددت الفئات المستحقة للمنحة، وعملت حصر مبدئي للأسر المستحقة والتي تقدر بمليون أسرة تونسية على أقل تقدير، سوف يستفيدون من المنحة المقررة من الحكومة التونسية وكانت قيمة المنحة في البداية 180 دينار لكل أسرة، وبعد تدخل الرئيس التونسي أصبحت 300 دينار لكل أسرة، وتقرر أن تصرف المنحة مرة واحدة فقط وليست شهرية.

موعد صرف منحة 300 دينار

كما جاء في البلاغ المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية حول موعد أنطلاق التسجيل والتقديم في المنحة، فأن التسجيل سوف يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر أغسطس 2021، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 من شهر سبتمبر القادم 2021، عبر منصة أمان الإلكترونية، وفيما يلي طريقة التسجيل على المنصة.

طريقة التسجيل في منحة 300 دينار وزارة الشئون

أعلن السيد محمد الطرابلسي وزير الشئون الاجتماعية في الحكومة التونسية، أن التسجيل يكون من خلال التليفون المحمول وعن طريق منصة أمان الإلكتروني كما يلي.

الدخول على رابط amen.social.tn .

. أتباع التعليمات التي توجه لك بعد الدخول.

تأكيد التسجيل بعد مراجعة البيانات المسجلة.

ويمكن التسجيل من خلال التليفون الشخصي على رقم *1021* ثم تسجيل رقم البطاقة التعريفية ثم #.

ما هي الفئات المستحقة للمنحة دون تسجيل ؟.

كما جاء في حديث الوزير الطرابلسي فأن الفئات المستثناة من التسجيل هم فئتين هما.

الأفراد والأسر حاملي بطاقة العلاج المجاني. حاملي بطاقات العلاج منخفض التكاليف.

جميع الأسر المنتفعة بالمنحة الشهرية القارة للعائلات الفقيرة. الأسر المنتفعة بالعلاج المجاني والعلاج منخفض التكاليف. جرايات التقاعد الضعيفة التي تقل عن 300 دينار. الأسر المنتفعة بمنح الشيخوخة. الأجراء والعاملون لحسابهم الخاص، المغطون بميزة الضمان الاجتماعي والغير مغطون بالضمان.

الفئات المستحقة منحة أل 300 دينار الجديدةوزارة الشئون الاجتماعية التونسية

حددت وزارة الشئون أكثر من طريقة للتواصل مع المواطنين للتيسير عليهم من خلال الرد على أسئلتهم أستفساراتهم وهي كما يلي.

تصرف المساعدات على دفعات بداية من شهر سبتمبر القادم لتفادي التزاحم ويجب أتباع كافة التعليمات الوقائية. الانطلاق في صرف المساعدة سيكون الأولوية للمواطنين المسجلين ببرنامج الآمان الاجتماعي. تصرف المساعدة عن طريق البطاقة الاجتماعية بالنسبة للمنتفعين من منحة القارة وبواسطة المحفظة الإلكترونية بالنسبة للفئات الأخرى.

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