رابط نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2021 وزارة التربية الإعلان قريباً epedu.gov.iq

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2021، يلقي اهتمام كبير من آلاف الطلبة والطالبات الممتحنين خلال هذا العام، نظراً لتأخر إعلان النتائج حتي الآن وعدم وجود تأكيدات من وزارة التربية العراقية بالموعد الرسمي للإعلان عن النتائج، مما زاد القلق والبحث عبر مؤشر البحث جوجل عن أخر أخبار النتيجة ورابط استخراجها، وتقوم حالياً الوزارة بمتابعة مستمرة لأعمال امتحانات السادس الإعدادي التي تتم وسط إجراءات وقائية مشددة، كما يحدث خلال الامتحانات التي أجريت لهذا العام بسبب فيروس كورونا، وعلى الجانب الأخر تقوم لجان التصحيح ورصد الدرجات بعملها بكامل طاقتها، للانتهاء من نتائج الثالث المتوسط خلال الفترة المقبلة دون تأخير آخر، فقد توقع كبار مسئولي الوزارة بأن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع الفائت، وهذا لم يحدث لذلك توجد حالة من الترقب مع بداية هذا الأسبوع لموعد صدور النتائج.

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية “farouq.moch.gov.iq“.

أو الدخول على بوابة وزارة التربية العراقية “epedu.gov.iq“.

تحديد نتائج الثالث المتوسط.

الضغط على عرض النتيجة.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2021

استخراج النتائج بصيغة pdf

يستطيع طلبة وطالبات الصف الثالث المتوسط استخراج النتائج بصيغة pdf.

من خلال الدخول على موقع نتائجنا أو موقع ناجح والدخول على المحافظة التابع لها الطالب.

ليتم عرض النتيجة حسب توافرها فكل محافظة ستكوم بإعلانها على حدي، هذا لم تقم أي من محافظات” نينوي، الرصافة الأولي، الرصافة الثانية، الكرخ الأولي، الكرخ الثانية، ديالي، الرصافة الثالثة، الكرخ الثالثة، النجف، القادسية، صلاح الدين، ذي قار، اربيل، واسط، الأنبار، السليمانية، دهوك، بابل، البصرة، كركوك، كربلاء، ميسان، المثني”، وطلبة الخارجي بالإعلان عن النتائج حتي كتابة هذا المقال.

الصف الثالث المتوسط العراق

من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب خلال مسيرته التعليمية، حيث يكتسب الطالب العديد من المهارات والمعلومات التي يستفيد منها خلال المراحل التالية من التعليم، وتهتم وزارة التربية العراقية بتوفير أفضل وأسرع الوسائل الإلكترونية للحصول على النتائج الامتحانية، ومنها رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 دون الحاجة للذهاب للمدارس في ظل حرص الدولة والحكومة على سلامة الجميع من عدوي كوفيد 19، الذي تزايد بسببه أعداد المصابين في العراق بل في جميع دول العالم.