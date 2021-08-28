نتائج الثالث متوسط من موقع التربية والتعليم العراقية لعام Results.iq 2021

يكثر البحث من نهاية امتحانات الدور الأول في الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2021/2022 وحتى الآن عن نتيجة امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الأول في العراق عبر موقع نتائجنا Results.iq، وموقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي، وقد تم مسبقاً الإعلان عن انتهاء تصحيح أوراق الإمتحانات كاملة من قبل وزير التربية والتعليم العراقي د: حميد مخلف الدليمي، مع انتظار التدقيق النهائي في العلامات قبل عرضها رسمياً على جميع مواقع نتائج التعليم العراقي لجميع الصفوف، وخاصة الصف الثالث المتوسط، والتي سوف يتم الإستعلام عنها برقم الجلوس الخاص بالطالب على موقع نتائجنا Results.iq، وموقع الناجح، وموقع النجاح بصيغة الPDF، وسوف نستعرض لكم في الساعات القليلة القادمة جميع النتائج عبر موقع ثقفني، فتابعونا:

أولا:نتائج الثالث المتوسط في العراق للدور الأول 2021

قد طال انتظار نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق، مما أدى إلى توتر شديد بين جميع الطلبة، وأولياء الأمور حتى ظهور النتيجة فعلياً، ولكن لم يصدر حتى هذه اللحظة البيان الرسمي بظهور النتائج النهائية لتصحيح أوراق الطلبة، والطالبات في جميع مدن العراق، رغم الإنتهاء من تصحيح أوراق الطلاب بالكامل.

الظهور الفعلي لنتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق

وكما ذكرنا من قبل أنه حتى الآن لم يتم الظهور النهائي لنتائج تصحيح أوراق امتحانات طلبة وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق، إلا أنه سوف يتم الاعلان عنها خلال أول الأسبوع القادم لجميع محافظات طلبة العراق عبر جميع مواقع التواصل المذكورة سابقاً، وخاصة مواقع نتائج التعليم الرسمية بالعراق.

طريقة الإستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2021/2022

يمكنكم من خلال الموقع الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية سابقاً الإستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط بالعراق من خلال الخطواط التالية: