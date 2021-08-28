مسلحون يفرجون عن 32 طالبا مخطوفا فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - أفرج المسلحون المجهولون عن 32 طالبًا كانوا بين الطلاب المختطفين منذ يوليو من مدرسة معمدانية فى ولاية كادونا شمال غرب نيجيريا، وذلك بعد ساعات من عودة نحو مئة طفل كانوا مختطفين قبل 3 أشهر من مدرسة إسلامية غرب البلاد.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال القس جوزيف حياب، إن "قطاع الطرق أطلقوا سراح 32 طالباً آخرين يوم الجمعة"، موضحًا أنه "لا يزال لدينا 31 مخطوفاً قيد الاحتجاز نأمل بالإفراج عنهم قريبًا". والتقى التلاميذ الذين يبلغ بعضهم عشر سنوات حاكم الولاية قبل أن يعودوا إلى عائلاتهم، دون ورود تفاصيل حول ظروف إطلاق سراح الأطفال، لكن بعض الأهالى أوضحوا أنهم باعوا منازل وأملاكًا أثناء خطفهم حتى يتمكنوا من جمع الأموال المطلوبة كفدية. وتتزايد الهجمات وعمليات السلب والنهب والخطف الجماعى فى مناطق شمال شرق نيجيريا ووسطها، حيث تنفذها عصابات مسلحة وتستهدف تلاميذ وطلابا مقبل الفدية.

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