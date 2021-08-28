5 أسباب صحية للابتعاد عن الهواتف الذكية

صحيح أن الهواتف الذكية جعلت حياتنا أيسر من ذي قبل، فمئات الخدمات موجودة في هذه الأجهزة الصغيرة التي تغنيك عن الكثير، لكن الصحيح أيضا أنه لها أضرارا.

وأضرار الهواتف الذكية تبدأ في الظهور عندما يفرط المرء في استخدامها.

وهناك 5 مشكلات صحية تتسبب بها الهواتف الذكية، التي قد لا يشعر البعض بها، وهي:

- تدمر عينيك: أكثر الأضرار الصحية بروزا، فيمكن أن تؤدي الهواتف إلى تلف مستقبلات الضوئية في العينين وجفافهما.

- تؤدي إلى متلازمة النفق الرسغي: إذا استخدمت الهاتف الذكي لمدة 5-6 ساعات في اليوم، فمن المرجح أنك ستعاني كثيرا، وستواجه احتمال الإصابة،

وتشير دراسات إلى أن هذه المتلازمة أصبحت شائعة بين اليافعين بسبب إدمان الهواتف الذكية، وتؤدي إلى ألم في الرسغ بالإضافة إلى الوخز والخدر في الأصابع واليدين.

- تشققات في الجلد: أثبتت العديد من الدراسات أن الهواتف الذكية أصبحت موطنا للجراثيم والبكتيريا، ومن المرجح أن تنتقل بسهولة إلى جلدك، حيث تصيبك بمشاكل صحية مثل حب الشباب، خاصة عندما تمسك بهاتفك وتضعه

على خدك أو أذنيك، لذلك ينصح بعتقيم هذه الأجهزة دائما.

- التشويش على أسلوب النوم: حتى يعمل الإنسان بصورة طبيعية، يحتاج نوما يتراوح بين 7-8 ساعات بصورة منتظمة، لكن الهواتف الذكية لا تدع ذلك يحدث، فاستخدامها المفرط لها خاصة في ساعات الليل المتأخر يصيب المرء بالأرق، خاصة

، ويظلون يتقلبون في فراشهم دون أن تغفو عيونهم.

- تجعلك غارقا في بحر من التوتر: وذلك بسبب الأرق واضطراب النوم، إلى جانب استهلاك كميات كبيرة من المعلومات في الإنترنت، ويمكن أن يؤدي إدمان الهواتف الذكية الإصابة بالاكتئاب.