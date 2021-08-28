أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت، بأن مجهولون أعلنوا عن تهديد بتفجير طائرة ركاب في مطار دوموديدوفو (مطار موسكو)، متجهة إلى مدينة جيليندجيك الروسية.
ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر قوله وكالات إنفاذ القانون تتحقق من مزاعم تفجير طائرة ركاب مدنية في المطار.
من جانبها، قالت خدمات الطوارئ الروسية، إنها تقوم بتقصي مزاعم تفجير الرحلة "موسكو-جيليندجيك في مطار دوموديدوفو الدولي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلطات الروسية تتلقى بلاغا بوجود متفجرات على متن طائرة بمطار موسكو الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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