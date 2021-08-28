السلطات الروسية تتلقى بلاغا بوجود متفجرات على متن طائرة بمطار موسكو الدولي

أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت، بأن مجهولون أعلنوا عن تهديد بتفجير طائرة ركاب في مطار دوموديدوفو (مطار موسكو)، متجهة إلى مدينة جيليندجيك الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر قوله وكالات إنفاذ القانون تتحقق من مزاعم تفجير طائرة ركاب مدنية في المطار.

من جانبها، قالت خدمات الطوارئ الروسية، إنها تقوم بتقصي مزاعم تفجير الرحلة "موسكو-جيليندجيك في مطار دوموديدوفو الدولي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.