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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال عبر امان amen social tn في المقال التالي
كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال، يستمر البحث عن كيفية الحصول على منحة الشؤون الاجتماعية 2021 عبر موقع التسجيل في المساعدات الاجتماعية 2021 amen social tn inscription. بعد اتفاقها مؤخر مع البنك الدولي للتنمية والرعاية الاجتماعية. أعلنت الحكومة التونسية المؤقتة مساعدة اجتماعية ظرفيه استثنائية تتمثل في منحة ثلاثمئة دينار. لكافة المواطنين التونسيين من الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل الضعيف ومحدودي الدخل وجميع الفئات الهشة التي تضررت من مخلفات فيروس كرونا. الذي اجتاح كافة المدن التونسية وتسبب بانهيار اقتصادي كبير وأثر على معيشة المواطن التونسي. وستتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف هذه المنحة على شكل دفعات ابتداءا من غرة شهر سبتمبر 2021. كما سوف يستمر التسجيل في amen .social tn إلى غاية الخامس والعشرون من سبتمبر القادم. ومن خلال موقع ثقفني سنتعرف على رابط التسجيل في منحة 300 دينار والتعريف بـ كود المساعدات الاجتماعية 2021.
كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال
اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية للمساعدات الظرفية الاستثنائية عن كيفية التسجيل في منصة امان amen social tn inscription للحصول على منحة 300 دينار وتصرف هذه الاعانة المالية لكل رب أسرة لا يملك أي مدخول شهر كذلك للمواطنين الحائزين على الكارني الأصفر والكارني الأبيض. كما يستطيع التسجيل عبر منصة المساعدات الاجتماعية 2021 لكل شخص تأثر نشاطه التجاري بجائحة كورونا. باتباع جميع الخطوات الموضحة بالصور والكتابة في الفقرة الثانية من هذا المقال.
amen social tn التسجيل في منحة المساعدات الاجتماعية 2021
يتسائل العديد من التونسيين على كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال والتي سوف نوضحها لهم من خلال الخطوات التالية والشرح المفصل بالصور التالية:
- الدخول على منصة امان للمساعدات الاجتماعية 2021 amen social tn inscription. حيث بمجرد الدخول على موقع التسجيل في منحة 300 دينار سوف تفتح لك هذه الصفحة التي موضحة في الصورة أدناه. قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة منك (رقم بطاقة التعريف الوطني تاريخ ومكان الميلاد) الخاصة بالشخص الذي يريد الحصول على منحة ثلاثمئة دينار تونسي. اذا لم يفتح الموقع في المرة الاولى حاول من الحين الى الآخر لان الموقع حاليا عليه ضغط كبير.
- ادخال رقم الهاتف الخاص بطالب التسجيل في amen .social tn ويجب ان يكون رقم الهاتف مسجل باسم الشخص الذي يريد الاستفادة من منحة المساعدات الاجتماعية 300 دينار كما هو موضح في الصورة
- يجب على الراغب في الاستفادة من منحة ثلاثمئة دينار. النقر على المربع الذي يوجد بجنب عبارة أنا لست ربوت كما هو موضح في الصورة ادناه.
- وفي الأخير النقر على مربع التسجيل الملون باللون الأزرق. ويجب على المتقدم الانتظار لفترة قليلة حتى تظهر له رسالة كما هو موضح في الصورة أدناه التي تدل على نجاح تسجيلك كما تتضمن هذه الرسالة كلمة السر الخاص بك الذي يجب عليك حفظها لاستخدامها لاحقا. وبذلك تكون قد تعرفت على كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال
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