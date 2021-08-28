نتيجة قياس المعلمين 1443| رقم قياس الموحد ورابط نتائج اختبار كفايات المعلمين برقم الهوية فقط online

ينتظر الكثير من المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية إعلان نتيجة قياس المعلمين 1442 وتفعيل رابط نتائج اختبار كفايات المعلمين برقم الهوية فقط من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب أو رقم قياس الموحد والتي من المفترض ان يتم اصدارها خلال الساعات القادمة والحصول عليها من قبل المنصة الرسمية الخاصة بالهيئة من خلال رقم الهوية الشخصية للمعلم او المعلمه وبالنسبة للكثير من المعلمين فهي مهمة بشكل كبير لانها تكون رخصه مزاوله المهنه وبدونها لا يستطيع المدرس أو المدرسة في المملكة بالقيام بعملهم.

رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1442

ونفت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة ماتردد بشأن ظهور نتائج اختبار كفايات المعلمين 1442 بشكل رسمي كما نفت صلتها بأي روابط يتم تداولها مشيرة الي أنه لم يتم تفعيله بل ان الروابط منتظرة النتيجة التي هي في مرحلة التجهيز وفور الانتهاء منها سيتم تفعيل الرابط و تقوم بالاعلان بذلك يستطيع المعلم مزاولة المهنة بالرخص الممنوحة لهم بعد الحصول عليها ب درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

وبدأت محركات البحث ترصد الكثير من النتائج الخاصة عن نتائج اختبار كفايات المعلمين والرخصة المهنية في الساعات الماضية. تزامنا مع قرب موعد اعلان النتيجة من خلال ما تعرف بالهيئه الوطنيه للقياس بالمملكه العربيه السعوديه.

رقم قياس الموحد

ويمكن الاستعلام عن نتائج اختبار كفايات المعلمين 1443 من خلال التواصل على رقم قياس الموحد 920033555 من أجل توفير الوقت والجهد على المعلمين، وقد قامت هيئة تقويم التعليم بطرح الرقم.

رابط موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب

لم يتم تحديد موعد نهائي حتى الآن الرابط الخاص بنتيجة قياس المعلمين على الموقع الالكتروني وسيتم الإعلان الموعد الاخير والنهائي قبل إعلان النتيجة مباشرة سنوافيكم بكافة التفاصيل الحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية.

خطوات الحصول على نتيجة قياس المعلمين

و للاستعلام عن نتائج اختبارات كفايات المعلمين للرخصة المهنية من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب. ينبغى اتباع بعض الخطوات وهي كالتالي:-