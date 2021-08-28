الاستخبارات الأمريكية منقسمة.. وبايدن يتهم الصين بإخفاء معلومات حول كورونا

جدة - نرمين السيد - اتهم الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الجمعة، الصين بإخفاء "معلومات حيوية" حول منشأ فيروس كورونا، وذلك بعد انقسام وكالات الاستخبارات الأمريكية حول فرضية تسريب الفيروس من مختبر، وإعلانها أنها لا تعتقد أن الفيروس تم تطويره كسلاح بيولوجى.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بايدن فى بيان إن "هناك معلومات مهمة حول منشأ هذا الوباء موجودة فى جمهورية الصين الشعبية، لكن منذ البداية عمل المسؤولون الحكوميون فى الصين على منع المحققين الدوليين وأعضاء مجتمع الصحة العامة العالمى من الوصول إليها".

وأضاف: "حتى يومنا هذا، تواصل جمهورية الصين الشعبية رفض الدعوات للشفافية وتقوم بحجب المعلومات، على الرغم من أن الخسائر الناجمة عن هذا الوباء مستمرة بالارتفاع".

واستبعدت وكالات الاستخبارات الأمريكية فرضية أن يكون فيروس كورونا قد تم تطويره كسلاح، إذ رأت معظم هذه الوكالات أنه لم يكن معدلاً وراثيًا.

ووفقًا لتقرير سرى لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، فلا تعتقد الولايات المتحدة بأنه كان لدى المسؤولين الصينيين معرفة مسبقة عن الفيروس الذى شل العالم، وتسبب فى وفاة نحو 4.5 ملايين شخص.