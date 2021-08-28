وزير خارجية السعودية يصل العراق لتمثيل بلاده فى قمة بغداد

جدة - نرمين السيد - وصل وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، ليرأس وفد بلاده خلال مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة، حيث كان فى استقباله بمطار بغداد نظيره العراقى فؤاد حسين.





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