أمين عام الجامعة العربية يصل العراق للمشاركة فى قمة بغداد

جدة - نرمين السيد - وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى بغداد اليوم السبت، للمشاركة فى أعمال قمة بغداد للتعاون والشراكة، حيث كان فى استقباله وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين.





وتنطلق قمة بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت، بمشاركة 9 دول، غالبيتها من دول الجوار الإقليمى ومنظمات عربية ودولية، وعلى رأسها مصر والإمارات والسعودية والكويت والأردن وإيران وتركيا وفرنسا وقطر. ومن المقرر أن تتناول القمة ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار فى العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار، حسبما تؤكد مصادر عراقية.

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