نائب رئيس الإمارات يلتقي أمير قطر على هامش مؤتمر بغداد

التقى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ونشر الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي في تويتر صورا للقاء الذي جمعه مع أمير قطر، وعلق عليها بالقول: "أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله".

وأضاف: "الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى".

وختم تغريدته بالقول: "حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها".

ويأتي هذا اللقاء على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، الذي يحتضنه العراق، بمشاركة 9 دول إقليمية ودولية كبرى.

وكشفت الحكومة العراقية عن مشاركة كل من الإمارات ومصر والسعودية والكويت وفرنسا وتركيا وقطر والأردن وإيران، في قمة الحوار الإقليمي التي ينتظر منها العراق تحقيق التقدم في ملفات أمنية واقتصادية، بدعم من دول الجوار.