"دواء شهير" يساعد في محاربة إصابات كورونا الشديدة

توصلت دراسة جديدة إلى أن عقارا يخفض نسبة الكوليسترول قد يساعد في محاربة إصابات كورونا الشديدة.
وحسب ما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال"، فإن باحثين في الجامعة العبرية في القدس لاحظوا أن "كوفيد-19" يسبب تراكما كبيرا للكوليسترول، مما يؤدي إلى التهاب الخلايا.
ووجد الباحثون، خلال تجاربهم المعملية، أن عقار "فينوفايبرات" الخافض للكوليسترول، والذي يتم تسويقه باسم TriCor، قلل بشكل فعال من الأضرار التي لحقت بخلايا الرئة وأوقف انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت "يونايتد برس إنترناشيونال" أن الدراسة استهدفت 15 مريضا فقط، مما يعني أنها ما تزال في الحاجة إلى توسيع نطاق التجارب لتأكيد النتائج.
وقال آلان ريتشاردسون، المتخصص في علم العقاقير في جامعة كيلي في ستافوردشاير بإنجلترا، إن النتائج تظهر أن "الفينوفيبرات يمكن أن يقلل من فرصة دخول المريض إلى المستشفى، ويمكن أن يقلل كذلك المدة الزمنية التي يقضيها في المستشفى، ويقلل من حاجته للأكسجين، وقد يقلل أيضا من خطر الموت".
وتابع: "أنا متفائل بحذر، على اعتبار أن الدراسة استهدفت عددا صغيرا جدا من المرضى، لذلك أنا حذر".
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