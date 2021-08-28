تردد قناة الزمالك الجديد عبر نايل سات لمتابعة أفضل البرامج والأحداث الرياضية والاستديوهات التحليلية

تردد قناة الزمالك الجديد هو أكثر عمليات البحث التي يتم تداولها في هذا التوقيت من قبل الكثير من محبي ومشجعي نادي الزمالك المصري في مصر وفي جميع أنحاء العالم العربي والدول الأفريقية، وذلك بعدما تم تحديث التردد الخاص بقناة الزمالك خلال الفترة الماضية، حيث تعتبر قناة الزمالك الرياضية واحدة من أشهر القنوات الرياضية المصرية والعربية والتي تهتم بكافة الأخبار المتعلقة بنادي الزمالك المصري لجميع الألعاب الرياضية، وسوف نوضح من خلال هذا المقال تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الزمالك الجديد

تعد قناة الزمالك الرياضية هي المنصة الأولى الرسمية التابعة لنادي الزمالك المصري والتي تهتم بتقديم كل الأخبار المتعلقة بنادي الزمالك لحظة بلحظة على مدار اليوم، حيث تقوم بتقديم باقة متنوعة من أهم المباريات التي يخوضها نادي الزمالك المصري في البطولات المختلفة.

بالإضافة إلى حصولها على حقوق بث بعض المباريات الحديثة والقديمة لنادي الزمالك المصري، كما تقوم بتقديم باقة متنوعة مميزة من أفضل البرامج التي تضم الكثير من الإعلاميين المصريين وفي العالم العربي بشكل عام لتتضمن جميع الأخبار الرياضية في مصر وفي العالم بشكل عام وليس لنادي الزمالك فقط.

استقبال تردد قناة الزمالك على نايل سات

بعد التحديث الأخير لتردد قناة الزمالك الرياضية فقد ازدادت عمليات البث لاستقبال التردد الجديد على نايل سات، حيث يمكن استقبال تردد قناة الزمالك على نايل سات لمتابعة أخبار نادي الزمالك لحظة بلحظة من خلال التردد التالي:

تردد قناة الزمالك على نايل سات هو 11449.

من خلال إدخال الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة 27500.

اختيار معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تتيح قناة الزمالك باقة متنوعة من البرامج المتنوعة والمختلفة. لتطلع جمهور نادى الزمالك العريق باخر المستجدات واخر اخبار فريق الزمالك، واخبار الاعبين والصفقات الخاصة بالنادي والصفقات بعض الأندية الأخرى.

كما تقد القناة برنامج زملكاوي الذي يقدمه كابتن خالد الغندور مع نجوم نادى الزمالك كابتن احمد جمال وكابتن طارق يحيى.

ويتم إذاعة برنامج اخبارنا ويقدمه فرح على ونيرة احمد بالإضافة الى نيرفانا العبد. وهو يعلن عن اخبار الفريق واخر المستجدات حول الفريق وحول الصفقات التي تعقد بالنادي.

وتعرض القناة برنامج الستوديو التحليلي الذي يقدمه طارق يحيى، الذي يقدم تحليل وافى للمباريات الراهنة.

برامج قناة الزمالك 2021

وبهذا نكون عضنا تردد قناة الزمالك الجديد على القمر الصناعي المصري نايل سات، لكل جمهور وعشاق نادى الزمالك العريق.