طريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي للطلاب 1443

طريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي، جراء الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا اتخذت الحكومة السعودية الكثير من الخطوات الإيجابية لصالح المواطنين وكذلك الطلاب ليتمكنوا من استكمال دراستهم واستكمال العملية التعليمية كما كانت بدون تأثر، لأنه لا يمكن الاستغناء عن العلم بأي شكل وخاصةً في ظل تلك الظروف، لهذا السبب قد أتاحت أكثر من منصة تعليمية إلكترونية ساعدت الطلاب في إتمام خدمات متنوعة تتطلبها العملية التعليمية، مثل منصة دراستي التي تستخدم حاليًا من أجل تسجيل الحضور والغياب على المنصة للطلاب والطالبات، ونحن نعرفكم على طريقة تسجيل الحضور في منصة مدرستي لجميع الطلاب.

منصة مدرستي التعليمية

منصة مدرستي التعليمية من أكثر المنصات التعليمية الإلكترونية المستخدمة والتي أنتجتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة الاتصالات للطلاب، حتى يتمكنوا من استكمال عملية الدراسة من خلالها من حيث تسجيل الحضور والغياب، وكذلك تساعدهم في الكثير من الأشياء الأخرى مثل التعرف على جداول الاختبارات وجدول الحصص الدراسية أو التعرف على نتائج الاختبارات، وهي ضمن مجموعة منصات تعليمية إلكترونية أخرى محددة بمجموعة معينة من الخدمات التي تهدف لخدمة الطلاب والتسهيل عليهم أثناء الدراسة.

كيفية إثبات الحضور في مدرستي

بعد التعرف على ماهية منصة مدرستي، يمكن أن يقوم الطالب أو الطالبة بإثبات الحضور والغياب على منصة مدرستي بشكل شبه يومي باتباع مجموعة من الخطوات هي: