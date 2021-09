تردد قناة أون سبورت الرياضية الجديد لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز

تردد قناة أون سبورت يبحث عنة العديد من عشاق الساحرة المستديرة، حيث هي القناة الرياضية الأولى في مصر والوطن العربي والتي تقوم ببث الدوري المصري الممتاز، الذي يعد أشهر الدوريات في المنطقة العربية بشكل عام، والتي تهتم بتقديم كل ما يتعلق بكرة القدم المصرية والعربية، وكذلك تقديم البرامج المتنوعة لتقديم أخبار كرة القدم في العالم وأشعر الدوريات بالعالم، ومع التحديث الأخير لقناة اون سبورت فنجد أن عمليات البحث تزداد بشكل ملحوظ لاستقبال التردد الجديد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة ومشاهدة أهم المباريات الرياضية في الكثير من البطولات المتنوعة المصرية والعربية.

تردد قناة أون سبورت on sport

تعتبر قناة أون سبورت من أفضل وأشهر القنوات العربية التي تقدم البث الفضائي الخاص بها على مدار اليوم بدون انقطاع لعرض مستمر لكل ما يتعلق بكرة القدم بشكل عام بالإضافة إلى الألعاب الرياضية الأخرى، وتقوم ببث بطولة الدوري المصري وبطولة كأس مصر والسوبر المصري.

بالإضافة إلى بعض البطولات العربية، كما أنها تحصل أيضا على حقوق بث المباريات التي يخوضها المنتخب المصري أو الأندية المصرية في البطولات الأفريقية المختلفة، وهو ما جعل شعبية قناة اون سبورت تزداد بشكل كبير بشكل مستمر بداية من انطلاقها وحتى الآن.

استقبال قناة اون سبورت الجديد

نوهت إدارة قناة اون سبورت عن ضرورة تحديث التردد الجديد الخاص بالقناة واستقباله عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك منعا لانقطاع البث الفضائي خلال الفترة المقبلة، حيث يمكن استقبال قناة اون سبورت لمتابعة اهم المباريات المميزة من خلال استقبال التردد الجديد والذي جاء على النحو التالي:

تردد أون سبورت الجديد على القمر الصناعى نايل سات هو 11861.

من خلال اختيار الاستقطاب الرأسي.

معدل الترميز 27500.

من خلال معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القناة أون سبورت 2 ON Time Sports 2 HD الجديد، على القمر الصناعي نايل سات هو 10853.

من خلال اختيار الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

من خلال معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة اون تايم سبورت On Time Sport الجديد، على القمر الصناعي نايل سات هو 10853.

من خلال اختيار الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

من خلال معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد ON sportتردد قناة اون تايم سبورت On Time Sportتردد قناة اون تايم سبورتس On Time Sportتردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

كما تستطيع متابعة قنوات بين سبورت دون احاجة الى تردد قناة أون سبورت، عن طريق استخدام اريل هوائي والقيام بالبحث على نظام UHF ثم قم بضبط القناة.