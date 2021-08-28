دوت الخليج :- أصيب ثلاثة أشخاص بعيارات نارية مختلفة إثر خلاف نشب بينهم في بلدة وقاص بالاغوار الشمالية. وقال شهود عيان بأن مشاجرة وقعت عصر اليوم الجمعة، بين الشباب الثلاثة وسرعان ما تحولت الى استخدام الأسلحة النارية، حيث نتج عنها إصابة ثلاثتهم بجروح مختلفة نقلوا على إثرها الى مستشفى معاذ بن جبل في الشونة الشمالية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بملابسات الحادثة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاغوار الشمالية : إصابة 3 أشخاص بعيارات نارية في وقاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.