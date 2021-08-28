الجيش الألمانى يسحب طائرة الإسعاف المشاركة فى الإجلاء من كابول

وبحسب التقارير الألمانية، توجهت الطائرة "ميديفاك" المزودة بوحدة عناية مركزة، إلى قاعدة فونشتورف الجوية بالقرب من مدينة هانوفر الألمانية، اليوم السبت.
كما اتجهت طائرة نقل تابعة للجيش الألمانى طراز "A400M" إلى ألمانيا، وعلى متنها مواد.
وحطت مساء أمس الجمعة ثلاث طائرات تابعة للجيش الألمانى فى فونشتورف، قادمة من طشقند، وكان على متنها الجنود الألمان العائدين من مهمة الإجلاء.
وتشير التقارير إلى أن القوات الألمانية أجلت نحو 5.347 شخصًا ينتمون لـ45 دولة، معظمهم من الأفغان، إلى جانب 500 ألمانى، وذلك على مدار الـ11 يومًا الماضية.
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