نتائج ترقيات الاساتذة 2021 تونس والاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية

نتائج ترقيات الاساتذة 2021، يرغب الكثير من المعلمين في تونس في التعرف على نتائج ترقيات الاساتذة 2021، حيث يتطلع العديد من المدرسين والمدرسات الى الحصول على نتائج الترقية والتي قد طال انتظارها، حيث أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن النتائج وذلك من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والذي من المفترض أن يبدأ من يوم 15 من شهر سبتمبر القادم، سوف يتم العمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام التفويج الواحد وذلك عبر جميع المؤسسات التعليمية في تونس، ونستعرض معا في هذا المقال الخطوات اللازمة من أجل الحصول على نتيجة الترقية لهذا العام.

نتائج ترقيات الاساتذة 2021

يرغب الكثير من المعلمين والمعلمات في جمهورية تونس في التعرف على نتائج ترقيات الاساتذة 2021، والتي قد تأخرت كثيرا هذا العام، حيث أن باب التقديم عليها قد تم غلقه منذ يوم 24 من شهر جانفي، وتلك الترقيات هي خاصة بدورة 2020، وقد تم الإعلان سابقا عن نتائج الترقية الخاصة بمعلمي الاعدادية يوم أمس الجمعة الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري، وقد خصصت وزارة التربية والتعليم موقع معين لكي يتم من خلاله الحصول على نتائج الترقية من خلال المنزل، وذلك من أجل التسهيل على جميع المعلمين والمعلمات في جمهورية تونس ومنع تعرضهم للإصابة بعدوى فيروس كورونا، وإليكم رابط الاستعلام عن النتائج في الفقرة التالية.

رابط الاستعلام عن نتائج ترقيات الاساتذة 2021

يمكن الاستعلام عن نتيجه الترقية الخاصة بالمعلمين في تونس بشكل الكتروني من المنزل وذلك عن طريق زيارة موقع وزارة التربية التونسية، بحيث يستطيع جميع المعلمين في كافة المدارس والمناطق المختلفة في تونس بالاستعلام عن هذه النتائج إلكترونيا، حيث قد اعتمدت وزارة التربية التونسية العديد من الوسائل والمنصات الالكترونيه المختلفة لكي يستفيد منها كل من الطالب والمعلم، كما أن هذه المنصات أيضا يستطيع أولياء الأمور أيضا من خلالها الاطمئنان على المستوى الدراسي لأبنائهم من خلال التواجد في المنزل أيضا، وقد قامت العديد من الدول العربية أيضا بتفعيل الكثير من المنصات التعليمية التي تفيد كل من الطالب والمعلم وولي الأمر.