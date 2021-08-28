طريقة الطلب من هوم سنتربوينت اون لاين السعودية 2021 تعتبر من الطرق البسيطة والسهلة التي يوفرها هوم سنتربوينت من خلال الموقع الإلكتروني المخصص له، فهو متجر شهير على مستوى المملكة العربية السعودية، يوفر إلى العملاء جميع ما يحتاجوا إليه من للمستلزمات المنزلية لكافة أفراد الأسرة، وسوف نتعرف على جميع التفاصيل.

هوم سنتربوينت

متجر سنتربوينت من المتاجر المعروفة على مستوى مناطق العالم ولها فروع في العديد من البلاد، بالإضافة إلى أنها توفر منتجات لجميع الأعمار من الرجال والنساء والأطفال.

كما أن هذا المتجر يتيح إلى العميل الحصول على خصومات على مدار العام، حيث يوفر المتجر مستلزمات البيت والأزياء ولعب الأطفال ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات.

طريقة الطلب من هوم سنتربوينت اون لاين السعودية 2021

يستطيع العملاء أن يقوموا بطلب الحصول على منتجات من متجر هوم سنتربوينت من خلال اتباع هذه الخطوات بالشكل الإلكتروني:

قم بالتوجه إلى موقع متجر سنتربوينت الإلكتروني من خلال الرابط المباشر له.

أملئ جميع البيانات التي يطلبها الموقع في الأماكن المحددة لها وهي اسم العميل بالكامل والبريد الإلكتروني وكلمة المرور وتاريخ الميلاد.

اضغط على تسجيل حساب.

يحدد العميل كافة المنتجات التي تحتاج إلى تسوقها.

يتم إضافة هذه المنتجات إلى سلة الشراء.

ينتقل العميل إلى صفحة الدفع.

يتمكن من تحديد الطريقة التي تناسبه في دفع المبالغ المستحقة.

يتم إدخال البيانات المطلوبة حول طريقة الدفع.

تصل الرسالة النصية إلى هاتف العميل التي تؤكد الطلب.

طريقة الدفع في متجر سنتربوينت

متاجر سنتربوينت تسهل على العملاء طرق الدفع، وتتمثل في هذه الطرق: