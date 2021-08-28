100 ألف ريال للسعودي والمقيم دون كفيل ودون تحويل الراتب وإيداع فوري

100 ألف ريال للسعودي والمقيم الآن وأيضاً لايشترط لوجود كفيل وكذلك بدون تحويل الراتب الشهري لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث شركة التيسير للتمويل تقدم مبالغ نقدية كاش تتميز بإيداع سريع خلال 24 ساعة من طلب التمويل لدى شركة التيسير وذلك بعد توافر الشروط التي وضعتها الشركة.

100 ألف ريال للسعودي والمقيم من شركة التيسير للتمويل بالمملكة

توفر شركة التيسير للتمويل تمويل شخصي يحصل عليه العميل من خلال الإنترنت كذلك متوفر في دقائق معدودة فتعلم شركة التيسير للتمويل احتياجات العملاء المختلفة لذلك تقدم تمويل شخصي بدون أوراق كثيرة وأيضاً دون الحاجة إلى ضامن ويتميز كذلك التمويل بما يلي:

يتميز القرض الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بهامش ربح تنافسي.

كذلك يتميز التمويل من شركة التيسير للتمويل بفترة سداد ميسرة ربما تصل إلى 60 شهر.

متوفر التمويل أيضاً بإمكانية السداد المبكر في أى وقت.

تمويل شركة التيسير للتمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يوفر التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل مبلغ تمويل ربما يصل إلى 100000 ريال سعودي.

كذلك يتم الإيداع بصورة فورية وذلك خلال 24 ساعة فقط.

شروط الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية

التمويل النقدي السريع من شركة التيسير للتمويل متوفر بإيداع سريع وأيضاً دون الحاجة إلى ضامن ولا نقل للراتب كل ذلك بعد توافر الشروط التالية:

21 عام هو الحد الأدنى لسن العميل المتقدم بطلب الحصول على قرض شركة التيسير للتمويل.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك 6 أشهر هو الحد الأدنى لفترة العمل للعميل المتقدم.

أيضاً 5000 ريال هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل بالمملكة

وفرت شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية التمويل الشخصي السريع والذى يتميز بالإيداع الفوري إمكانية طلب التمويل من خلال الإنترنت