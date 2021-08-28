خامنئى يهاجم الأمريكان: لا فرق بين إدارة بايدن وترامب

وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال خامنئى، إن "الولايات المتحدة تصرفت "بوقاحة شديدة فى القضية النووية"، مضيفاً أنه "لا ينبغى أن تتأثر الدبلوماسية بالقضية النووية. فى القضية النووية، تصرفت الولايات المتحدة بوقاحة شديدة. انسحبوا من الاتفاق النووى لكنهم تحدثوا وكأن إيران قد انسحبت منه".
وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال خامنئى: "لقد سخروا من المفاوضات. الأوروبيون تصرفوا مثل الولايات المتحدة أيضًا"، لافتًا إلى أن "الحكومة الأمريكية الحالية لا تختلف عن السابقة أبدا، وأوضاع أفغانستان الحالية مثال على ذلك".
واتهم المرشد الإيرانى أمريكا بأنهم "وراء الصعاب التي يمر بها الشعب الأفغانى والأحداث وعمليات القتل وحادثة الخميس الماضى". وقال فى وقت سابق، إن "مآسى أفغانستان تؤثر بشدة على الإنسان. ما حدث هو عمل أمريكا، هذه المصاعب التى يمرون بها، هذه الأحداث التى تحدث باستمرار وبصورة متتالية، والحادثة الذى وقع يوم الخميس، وعمليات القتل هذه، كلها من عمل أمريكا".
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