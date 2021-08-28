رابط استظهار نتائج السادس الإعدادي 2021 الدور الأول بالرقم الامتحاني من وزارة التربية العراقية

لا تزال عمليات البحث مستمرة في العراق نتائج السادس الإعدادي 2021 الدور الأول وموعد اعلان نتيجة الصف السادس الاعدادي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك لعرض النتيجة برقم الامتحاني بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ومن ثم اعتمادها من قبل السيد وزير التربية والتعليم العراقي على مخلف الدليمي.

نتائج السادس الإعدادي 2021 الدور الأول

ومن المقرر طرح نتائج السادس الإعدادي 2021 الدور الأول فور الانتهاء من إعداد نتائج الصف السادس الاعدادي 2021 الدور الأول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي حيث ينتظر اكثر من 483 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات العراق الحصول على نتائجهم و بيان النجاح بعد اعتماد النتيجة وطرحها من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع ناجح برقم الامتحاني في مؤتمر السيد وزير التربية والتعليم العراقي علي مخلف الدليمي ابنائه الطلاب واولياء الامور لان الامتحانات هذا العام كانت في ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وفرض تدبير احترازي وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي لم تشهدها العراق من قبل و ايضا انقطاع التيارات الكهربائيه في مختلف انحاء جمهورية العراق كل ذلك بالتأكيد سيكون له الاعتبار في تصحيح الامتحانات.

متى نتائج السادس الاعدادي 2021

ومن المفترض ان يتم عرض النتيجة في القريب العاجل وذلك وذلك لان شهر أغسطس قد اوشك على الانتهاء و من المفترض ان يتم بدء العام الدراسي في منتصف شهر سبتمبر المقبل ولم يتبقى عليه سوى أيام ولكي يتمكن كل طالب من تحديد موقفه من العام الجديد يتم بث النتيجة خلال ساعات قليلة.

استظهار نتائج السادس الإعدادي 2021 الدور الأول

و الحصول على رابط استظهار نتائج السادس الإعدادي 2021 الدور الأول فور ظهورها عبر المواقع الالكترونية سوف يتيح لكم بعضا من الخطوات الهامة التي يجب على المستعلم اتباعها لكى يحصل على النتيجة بشكل سريع وهي تتلخص فى الاتى.

الخطوة الأولى يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

الثانية يضغط على خدمات الطلاب ومنها يقوم باختيار نتائج السادس الإعدادي 2021 الدور الأول.

الثالثة يقوم بتحديد المرحلة التعليمية والصف.

الرابعة يقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب.

الخامسة يقوم بالضغط على كلمة استعلام عن النتائج.

وبذلك يكون نجح الطالب في الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادي 2021 في العراق من خلال الموقع الإلكتروني بكل سهولة.