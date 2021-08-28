الجيش البريطانى: عمليات الإجلاء دخلت أخطر مراحلها فى كابول

جدة - نرمين السيد - اعتبر الجنرال نيك كاتر، قائد القوات المسلحة البريطانية، أن عمليات الإجلاء من كابول دخلت أخطر مراحلها اليوم السبت، حيث تنطلق آخر طائرات الإجلاء البريطانية وسط زيادة التهديد الإرهابى الذى يمثله "داعش-ولاية خراسان".





وحسبما نقلت صحيفة "ميل" البريطانية، قال الجنرال نيك كاتر، إنه "يجب أن نحبس أنفاسنا ونفكر بجدية فى تلك الطائرة الأخيرة، موضحًا أن القوات الأمريكية تواجه الآن أياما غاية فى الصعوبة، باعتبارها "الحارس الخلفى" للانسحاب.

وتابع الجنرال البريطانى: "أعتقد أن حلفاءنا الأمريكيين سوف يتعرضون لتحديات لأن التهديد من (داعش-ولاية خراسان) لم ينته، وبالطبع لايزال هناك الكثير من الأفغان اليائسين الذين يحاولون الخروج".

وكان البنتاجون أعلن أمس الجمعة، عن تنفيذ ضربة جوية بطائرة مسيرة على عنصر داعش، الذى دبر للتفجير الانتحارى عند محيط مطار كابول أول أمس الخميس، وأسفر عن مقتل 170 شخصًا على الأقل، بينهم 13 جنديًا أمريكيًا وطفل بريطانى.