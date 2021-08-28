وزير الدفاع الأمريكى: إجلاء 112 ألف شخص من أفغانستان حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وكان البيت الأبيض أعلن، أمس الجمعة، إجلاء ما يقرب من 12.500 شخص جوًا من أفغانستان أول أمس الخميس، وسط تسارع عمليات الإجلاء منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول فى 14 أغسطس الجارى.
وقال قائد القوات المسلحة البريطانية، نيك كارتر، اليوم السبت: "أعتقد أن حلفاءنا الأمريكيين سوف يتعرضون لتحديات لأن التهديد من (داعش-ولاية خراسان) لم ينته، وبالطبع لايزال هناك الكثير من الأفغان اليائسين الذين يحاولون الخروج".
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