وزير الطاقة الإماراتى: نقف إلى جانب العراق ومؤتمر بغداد خطوة مهمة

جدة - نرمين السيد - اعتبر وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى، اليوم السبت، أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة خطوة مهمة على طريق عودة العراق إلى محيطه الإقليمى والدولى، مؤكدًا على أن موقف بلاده الدائم هو دعم العراق.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المزروعى خلال كلمته أمام مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت، إن " الحضور الدولى فى المؤتمر يعبر عن دعم العراق، والمؤتمر خطوة مهمة على طريق عودة العراق بين محيطه الإقليمى والدولى". وأضاف المزروعى، أن "الإمارات تقف إلى جانب العراق وتنظر لمؤتمر بغداد باهتمام كبير"، مشددًا على أن "دعم العراق موقف دائم للإمارات".

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