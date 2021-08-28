6333 جرعة ضد كورونا أُعطيت الجمعة

دوت الخليج :– بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3903717 مسجلا بزيادة قدرها 3511 عن يوم الخميس. ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الأربعاء، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3414817 بزيادة مقدارها 2197 جرعة. كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2851347 بزيادة مقدارها 4136 جرعة. وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 6333 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6266164 جرعة أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

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