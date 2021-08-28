وزير خارجية السعودية: مؤتمر بغداد جاء فى وقت تحتاج فيه منطقتنا للتنسيق

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته خلال انطلاق أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، قال بن فرحان: "مستمرون بالعمل على ما يعزز استقرار العراق"، مشددًا فى الوقت ذاته على أن "السعودية تدعم جهود العراق فى محاربة داعش والسيطرة على السلاح المنفلت".

وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، أوضح وزير الخارجية السعودى: "هناك انفتاحا اقتصاديا بين البلدين، وتم انشاء صندوق مشترك، اضافة الى أن معبر عرعر سيشكل رافدًا اقتصاديًا مع العراق".