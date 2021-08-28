وكالة أفغانية: آلاف الأفغان يتظاهرون احتجاجًا على إغلاق البنوك فى كابول

جدة - نرمين السيد - تظاهر الآلاف من الرجال والنساء الأفغان، اليوم السبت، بالعاصمة الأفغانية كابول احتجاجا على إغلاق البنك المركزى والبنوك الخاصة بالإضافة إلى أسواق الصرافة فى أنحاء البلاد.





وذكرت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، أن الشعب الأفغانى يتساءل عن أمواله فى ظل الأزمات العديدة التى يواجهونها نتيجة نقص تدفق الأموال لديهم، مشيرة إلى تجمع الأفغان على أبواب البنوك الخاصة وبنك كابول شبه الخاص إلا أنهم لم يحصلوا على أموالهم بعد.

وكانت قد ناشدت الإمارة الإسلامية فى أفغانستان أمس الأول الخميس كافة البنوك لإعادة الفتح واستكمال مهام عملهم الطبيعية بدءًا من اليوم السبت.

وعلى الرغم من التوجيه وضمان الأمن من جانب طالبان للبنوك الخاصة إلا أن موظفى البنوك لم يجرؤوا على الذهاب إلى أعمالها وممارسة وظائفهم بشكل طبيعى.

يذكر أن البنوك الأفغانية مغلقة منذ قرابة أسبوعيين تاركة ملايين الأفغان دون أموال نقدية كما أن أرباب العمل غير قادرين على الدفع للعاملين لديهم نظرًا لعدم القدرة على سحب فلوسهم من حسابتهم الشخصية لدعم حياتهم.