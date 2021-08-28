الجامعة العربية: العراق خاض حربا شريفة ضد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، على ضرورة دعم العراق، فيما لفت إلى أن العراق خاض حربا شريفة ضد الإرهاب ودافع عن قيم الحضارة فى كل مكان.





وقال أبو الغيط فى كلمته ضمن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إن العراق عانى كثيرا خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن خاض العراق حربا شريفة ضد الإرهاب ودافع عن قيم الحضارة فى كل مكان، مشدداً على أن دعم بغداد واجب وحق لشعبه. وأشار إلى أن العراق يسعى إلى بناء علاقات جديدة مع دول المنطقة، مضيفاً لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراعات. وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية "جمعتنا فى مؤتمر بغداد محبة العراق"، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز".

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