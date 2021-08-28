العراق والأردن يؤكدان أهمية قمة بغداد لتجاوز الأزمات واستقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس العراقى، برهم صالح، والملك عبد الله الثانى، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، على أهمية "قمة بغداد" لتجاوز الأزمات والانطلاق نحو أمن واستقرار المنطقة.





وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، قالت الخارجية العراقية فى بيان، إن صالح "استقبل، الملك عبد الله الثانى، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، لبحث العلاقات الثنائية العميقة التى تجمع البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيزها فى مختلف المجالات عبر الاتفاقات الثنائية، وكذلك عبر التعاون الثلاثى إلى جانب مصر، حيث جرت الإشارة إلى أن هذا التعاون مهم ويخدم كل المنطقة عبر تحقيق تكاملات اقتصادية وتجارية من خلال دعم الاستثمار والتعاون فى قطاعات الطاقة والربط الكهربائى، ونقل النفط ومشاريع البنى التحتية".

وتم التطرق، خلال اللقاء، وفق البيان، إلى "تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فى تعزيز التعاون وتجاوز الأزمات والانطلاق نحو أمن واستقرار المنطقة باعتباره أولوية للجميع، وضرورة إنهاء التوترات عبر التلاقى والحوار الفاعل والجاد والانطلاق نحو آفاق التعاون المشترك فى الاقتصاد والتجارة والاستثمار الذى يعزز حياة أفضل لكل شعوب المنطقة".

وأكّد صالح، أن "علاقات العراق المتوازنة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، وأن دور العراق فى ذلك مهم ومحورى، ولا بد من ضمان أمنه واستقراره الذى سينعكس إيجاباً على الجميع، ويؤسس لآفاق أرحب تستند على السلام وتنطلق نحو ترابطات اقتصادية".

من جانبه، عبّر الملك عبدالله عن سعادته بزيارة بغداد مجدداً، مشيداً بتنامى العلاقات المشتركة، ومجدداً وقوف بلاده إلى جانب العراق فى الحفاظ على أمنه واستقراره، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر الطموحات الموضوعة فى هذا الصدد، من خلال تعزيز الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.