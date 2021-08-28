هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب شمال شرق المغرب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالى بالمغرب أن هذه الهزة التى حدد مركزها بعرض ساحل الدريوش وقعت عند منتصف النهار، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وأضاف المصدر ذاته أن الهزة سجلت على عمق 16 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.582 درجة شمالا وخط الطول 3.625 درجة غربا.

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