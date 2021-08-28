البرلمان العربى: مخرجات مؤتمر بغداد خطوة مهمة لاستعادة العراق دوره الإقليمى

جدة - نرمين السيد - أكد عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، أن البرلمان العربى يرحب بمخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذى استضافته العاصمة العراقية، بحضور عدد كبير من قادة الدول العربية والمجتمع الدولى وممثلى بعض المنظمات العربية والدولية.





وأضاف العسومى، فى بيان صادر عن البرلمان العربى، اليوم السبت، أن مؤتمر بغداد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الداخلى فى العراق وحشد الدعم الاقتصادى والسياسى له، فضلا عن مساعدته على استعادة دوره الإقليمى الفاعل والمؤثر.

وثمن "العسومى"، البيان الختامى لمؤتمر بغداد، وخاصة ما يتعلق برفض التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية للعراق، ودعم جهود الحكومة العراقية فى تعزيز مؤسسات الدولة، فضلا عن ضرورة توحيد الجهود إقليميا ودوليا، بما ينعكس إيجابا على استقرار وأمن المنطقة.

وأثنى رئيس البرلمان العربى على الجهود الكبيرة التى بذلتها الجمهورية العراقية من أجل حشد هذا الجمع العربى والإقليمى والدولى فى هذا المؤتمر الهام، الذى سيكون لها دور كبير فى استعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة ودعم الحلول السياسية لكافة الأزمات القائمة، على نحو يساعد فى خفض حدة التوتر ودعم عملية البناء والتنمية، مضيفا أن قدرة العراق على تنظيم هذا المؤتمر فى ظل هذه الظروف الاستثنائية، يمثل رسالة هامة للعالم بأن العراق، رغم جراحة، قادر على الصمود والقيام بدوره فى مواجهة ما يتعرض له من تحديات مختلفة، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأضاف العسومى، أن البرلمان العربى يشيد بالمشاركة العربية عالية المستوى فى هذا المؤتمر، وهو ما يعكس الرغبة العربية الجادة فى دعم العراق وعودته إلى حاضنته العربية، باعتباره أحد القوى الرئيسية فى المنظومة العربية والإقليمية.

وأكد أن البرلمان العربى يدعو إلى البناء على نتائج هذا المؤتمر الهام من أجل مساندة العراق على كافة المستويات، مجددا دعم البرلمان العربى الكامل لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر عقدها فى شهر أكتوبر المقبل، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الداخلى فى العراق.