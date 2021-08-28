طريقة استرجاع حساب منصة مدرستي بالخطوات المعتمدة 1443

طريقة استرجاع حساب منصة مدرستي 1443 لعام الجديد حيث مع العودة للدراسة مرة أخرى يُعاني الكثير من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور أيضًا في تذكر بيانات الحساب الخاص بهم في منصة مدرستي، ومع التطور الإلكتروني الكبير في قطاع التعليم السعودي وإضافة الكثير من التقنيات بات من الصعب تحديد اسم المستخدم أو كلمة السر ولكن يُمكن استعادتهم مرة أخرى بسهولة عبر الطريقة المعتمدة من وزارة التعليم في استرجاع بيانات منصة مدرستي 1443 ولمزيد من التفاصيل، يتبع…

طريقة استرجاع حساب منصة مدرستي 1443

مع معاناة الكثير من مُستخدمي منصة مدرستي مع العودة إلى المدرسة بات من الضروري تحديد طريقة مُعينة لـ استرجاع كافة البيانات حيث يُمكنك معرفة كافة التفاصيل عبر تطبيق الخطوات الآتية خاصة في حال أن نسيت اسم المستخدم في منصة مدرستي قُم بتطبيق التالي:

الدخول إلى منصة توكلنا والتسجيل برقم الهوية وكلمة السر أو تسجيل جديد بنفس رقم الهوية المستخدم من قبل على منصة مدرستي.

الضغط على ايقونة الخدمات بجانب الصفحة الرئيسة في الأسفل.

المتابعة والبحث على خدمات التعليم حيث تجد بيانات منصة مدرستي.

قُم بالضغط عليها حيث ستجد جميع التفاصيل من أسماء الطلاب واسم المستخدم.

يُمكنك معرفة الرقم السري في حال عدم تذكره عبر الضغط على تحديد الكل ومن ثم إرسال الرقم السري حيث يصلك إلى هاتفك المسجل في توكلنا.

يُمكن أيضًا التواصل مع دعم منصة مدرستي للمساعدة أسرع في حل المشكلة.

طريقة استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي

في حال تذكر البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم في منصة مدرستي وعدم القدرة على معرفة الرقم السري أو كلمة السر المستخدمة في التسجيل وتريد استعادة الرقم السري لمنصة مدرستي، يُمكنك حل مشكلة الرقم السري في منصة مدرستي عبر الخطوات التالية:

زيارة منصة مدرستي التعليمية ومن ثم اختيار حقل الدخول بحساب مايكروسوفت.

كتابة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني ومن ثم الضغط على التالي أو next.

اختيار حقل نسيت كلمة السر أو forget my password.

إضافة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني مرة أخرى، ومن ثم كتابة رمز التحقق والمتابعة.

يعرض الموقع الكثير من الطرق لمعرفة الرقم السري منها ارسال الرقم السري إلى الهاتف المضاف لمنصة مدرستي من قبل أو البريد الإلكتروني المفعل والمؤكد في منصة مدرستي.

تأكيد الرسالة ومن ثم المتابعة حيث يتطلب إعادة تعيين كلمة السر مرة أخرى وبذلك تعرفنا على طريقة استرجاع حساب منصة مدرستي 1443 بأكثر من طريقة للعام الجديد.