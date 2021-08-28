كيفية التسجيل في منحة 300 دولار عبر منصة امان تونس amen social tn

يوجد اهتمام كثير من الأشخاص بالبحث عن كيفية التسجيل في منحة 300 دولار، وهي المنحة التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس، قد تقرر أن يتم فتح باب التسجيل للحصول على المنحة ويكون ذلك إلكترونية عبر الموقع الذي حددته الوزارة لجميع الأشخاص الذين كانوا ليس لديهم عمل أو الأشخاص الذين يعتبروا من محدودي الدخل في كافة المدن والمناطق في تونس حيث كانت الحكومة التونسية قد قررت ان يتم تقديم هذا الدعم للأشخاص الذين ينطبق عليهم المواصفات والشروط التى تم وضعها وسيكون التسجيل للمنحة عبر منصة امان.

منصة ايمان التونسية منحة 300 دينار

كانت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس اعلنت رسميا عن أنه قد صدر قرار من الحكومه التونسيه في تقديم منحة قدرها 300 دينار لعدد من الفئات في الشعب التونسي و انه قد تقرر ان يتم فتح التسجيل الالكترونى للمواطنينن والذى سيتم عبر منصة امان ، وسيكون موعد تسجيل منحة 300 دينار بدايه من يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 وسوف يستمر التسجيل الالكتروني لمده خمسة عشر يوم وبعدها يتم غلق باب التسجيل، سوف يكون هناك فرز الطلبات من الاشخاص المتقدمين وسيتم ارسال رسائل نصية الى جميع الأشخاص المقبولين حيث يصل لهم رسائل عبر الموبايل بانهم من الأشخاص الذين سيتم منحهم 300 دينار.

طريقة التسجيل في منصة امان

سوف نوضح لكم عبر هذه الخطوات الطريقة التي يمكن من خلالها التسجيل في منصة امان حتى يتم قبول الاشخاص و الحصول على المنحة الخاصة التى قررتها وزاره الشؤون الاجتماعيه في تونس و قيمتها 300 دينارمن خلال الخطوات التالية: