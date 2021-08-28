تقديم لوظائف في الدفاع المدني للرجال وشروط التسجيل والقبول عبر ابشر بالمملكة

تقديم لوظائف في الدفاع المدني للرجال وشروط التسجيل والقبول عبر ابشر يتساءل الكثير من خريجي المعاهد والجامعات، عن موعد فتح باب القبول والتسجيل في الدفاع المدني، راغبين بالالتحاق بالوظائف المتاحة، ويتطلب التقدم للدفاع المدني شروطا خاصة للمتقدمين، وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، بوزارة الداخلية للشئون العسكرية، سيتم البدء في استقبال طلبات التقديم لوظائف الدفاع المدني، برتبة جندي لحملة الثانوية العامة، من تاريخ السبت 28-8-2021 إلي الخميس 2-9-2021، ووفقا للإعلان الصادر بخصوص فتح التقديم على الدفاع المدني، ويتقدم للوظائف عن طريق الموقع الإلكتروني للتسجيل، عبر رابط ابشر، وهناك شروطا للتقديم والقبول، سنتكلم عنها من خلال المقال من ثقفني.

تقديم لوظائف في الدفاع المدني للرجال وشروط التسجيل والقبول عبر ابشر

هناك شروطا للتقديم لوظائف الدفاع المدني بالمملكة:

حسن السير والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بإدانة في جريمة. ثم لا يكون سبق له التعيين بوظيفة خاضعة للنظام لعسكري، أو أنهيت خدمته في الكليات والمعاهد العسكرية. لا يكون موظفا في جهة حكومية. ثم لا يكون متزوجا من غير سعودية الجنسية. يجتاز المتقدم كافة اختبارات القبول. يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية. المؤهل العلمي ومصادقته من جهة الاختصاص. التعين علي رتبة جندي، وكتابة البيانات المطلوبة بدقة.

سيتم استبعاد أي طلب مقدم يحتوي علي أخطاء بالبيانات المطلوبة.

كيفية التسجيل في وظائف الدفاع المدني 1443

يتم التقديم للوظائف من خلال الموقع الرسمي للدفاع المدني، أو من خلال بوابة ابشر:

الدخول إلي بوابة ابشر للتوظيف. ثم تسجيل الدخول، كلمة المرور، كلمة السر. كتابة البيانات بطريقة صحيحة. تحديد الرغبة من عروض العمل، التعليم علي خانة الطلب. ثم اختار الوظيفة المناسبة المعلن عنها، والضغط علي حفظ الطلب.

جندي انقاذ وإطفاء، مفتش سلامة. ثم قائد مشعل ألآت، ومنسق إعلانات. فني موسيقي، مسعف، فني تصوير. ثم جندي إداري، فني حاسب آلي، فني إنشاءات. صيانة آلات، اتصالات إلكترونية.

الوظائف المتواجدة في الدفاع المدني السعوديموعد التقديم لوظائف الدفاع المدني

يتم فتح البوابة الإلكترونية، ولتقديم في وظيفة جندي، بالدفاع المدني بالمملكة، من خريجي الثانوية وما يعادلها، من تاريخ السبت 28-8-2021 إلي الخميس 2-9-2021.