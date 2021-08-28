كيف تحصل على مبلغ التمويل الذي تحتاجه بدون كفيل

يمكن منحك 400 ألف ريال تمويل شخصي سريع بدون كفيل لأي احتياج. سواء كانت نفقات طبية غير متوقعة أو احتياجات تجديد المنزل، فهي تعمل كمصدر إضافي للمال في أوقات الحاجة. على العكس تمامًا من التمويل العقاري أو قرض السيارة، غالبًا ما يكون التمويل الشخصي في المملكة العربية السعودية غير مضمون بطبيعته. يعني هذا كونه غير مرهون مقابل أي أصل معين تملكه. أثناء محاولة الاستفادة من تمويل شخصي بدون كفيل من بنك أو شركة مالية، لا يُطلب من العملاء تقديم أي ضمانات. تشمل الضمانات ممتلكات مثل الذهب أو الأصول العقارية.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الانتفاع من قرض شخصي بدون كفيل لأول مرة. من المهم فهم طبيعة هذه القروض وما هي الأشياء القليلة التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء التقدم لتحصل على تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب عبر الإنترنت. فيما يلي ست نصائح أساسية يجب مراعاتها قبل إرسالك نموذج تمويل شخصي سريع وفوري. سيساعدك هذا على عدم ارتكاب أخطاء فادحة باهظة الثمن. هذه الأخطاء مثل اختيار المقرض الخطأ، أو اختيار فترة السداد غير الملائمة، أو الاقتراض أكثر مما تحتاج.

أقل هامش تمويل شخصي يشكل عامل كبير في الكلفة الإجمالية

عادة ما يكون للتمويل بدون كفيل هامش ربح يصل الى 10٪. من ثم، فإن أقل انخفاض في أسعار الفائدة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تكاليف التمويل الشخصي الإجمالية. تذكر أنك إذا اخترت دفعة شهرية منخفضة على مدى فترات تحصيل طويلة بدافع الراحة أو لأسباب أخرى، فغالبًا سيكون لديك أعلى معدلات الفائدة.

هذه نقطة مهمة لأن الدفعات الصغيرة محببة للجميع للغاية، لكنها تؤدي في النهاية إلى دفع المزيد مقابل تمويل سريع للقطاع الخاص أو الحكومي على مدار فترته. كقاعدة عامة، يجب أن يهدف المقترضون إلى إنفاق ما لا يزيد عن 35٪ إلى 43٪ على الديون. بما في ذلك، الرهن العقاري وقروض السيارات ومدفوعات قروض الأفراد بدون كفيل.

حساب الأقساط الشهرية للقرض (EMIs) بعناية

لا ينبغي أن تستنزف أقساط أي تمويل سريع بدون كفيل الراتب الشخصي وتصبح عبئًا على أموالك. من أجل التأكد من عدم حدوث ذلك، من الضروري حساب مبلغ EMI والتأكد من قدرة رأس المال على دفعه خلال المدة المنصوص عليها. عادةً ما يكون الحساب هو أن الأقساط يجب أن تكون أقل من 10٪ من دخلك الشهري. في حالة ارتفاع قيم القسط، فإنك تخاطر باستنزاف مدخراتك وسيؤثر ذلك سلبًا على نفقاتك اليومية. نحثك هنا على الاستعانة بأداة حاسبة التمويل السريع للأقساط لما لها من منفعة كبيرة لحصولك على تمويل شخصي بأقل نسبة سنويًا.

تقييم حاجتك للانتفاع من أفضل تمويل شخصي سريع

في حين أن استفادتك من تمويل شخصي بدون كفيل ليست بالأمر السيئ، إلا أنها مسؤولية يمكن أن تمتد لفترة زمنية. وبالتالي، من المهم تقييم الدوافع وراء اختيار قرض بدون كفيل والتأكد من أنه ضروري تمامًا. إذا كان الغرض من تمويلك هو رغبة شخصية غريبة في شراء منتج فاخر، فقد لا يكون القرار الأكثر حكمة.

أيضًا، تعتبر خطوة عالية المخاطر إذا كانت الفكرة خلف الحصول على قرض شخصي بدون كفيل هي الاستثمار في منتجات / مخططات أخرى على أمل جني الأرباح. تخضع مخططات الاقتراض وإعادة الاستثمار هذه أيضًا لمخاطر السوق ولا يوجد أبدًا ضمان للعوائد المربحة. ومن ثم، يجب أن تكون حذرًا من أخذ تمويل سريع للمشاريع عالية المخاطر لأنه في النهاية، بغض النظر عن الربح أو الخسارة، يُتوقع منك دفع أقساط شهرية للقرض.

سيؤدي الاستثمار السيئ إلى أخطار ضخمة. ولذا قبل اتخاذك خطوة قرض شخصي سريع بدون تحويل راتب وبدون كفيل، اطلب المشورة من الأشخاص المناسبين. ستكون مفيدة لتحديد ما إذا كانت أسباب حصولك على تمويل شخصي قابلة للاستمرار من الناحية المالية.

احصل دائمًا على تمويل شخصي بدون كفيل من مؤسسة مالية ذات مصداقية بالمملكة

بصرف النظر عن البنوك، يمكنك أيضًا تقييم الخيارات من منصات الإقراض الرقمي المعتمدة من قبل البنك السعودي المركزي المنظم للسوق. المقرضون الرقميون أسرع نسبيًا في التحقق من طلبات تمويل بدون كفيل ومعالجتها، وغالبًا ما يحدث الصرف بشكل اسرع. مثال على ذلك ميزة السداد الاختياري التي تسمح للعملاء باختيار جدول السداد وفقًا لتوفر المال، بدلاً من التسديد بجدول ثابت.

تشمل الميزات الأخرى التي قدمتها منصات التمويل الرقمي السريع من حصولك على تمويل شخصي بدون كفيل وخيار السداد المؤجل الذي يسمح للعملاء بطلب تمديد توقيت الدفع لمدة 30 إلى 90 يومًا، دون حاجة إلى دفع أي غرامة تأخير.

من المفيد أن يكون لديك خيارات متعددة للاختيار من بينها لأنها تسمح أيضًا للمقترض بتقييم ومقارنة أسعار الفائدة ووقت الموافقة بالإضافة إلى المزايا المهمة الأخرى قبل اتخاذ قرار بشأن 100 الف تمويل شخصي بدون تحويل راتب مثلًا.

النظر في تأمين التمويل الشخصي بدون كفيل

إذا كان هناك شيء واحد علمنا إياه هذا الوباء، فهو أن الحياة لا يمكن التنبؤ بها. ومن ثم، من أجل ضمان عدم ترك أقرب أقاربك مع التزامات تمويل شخصي بدون كفيل في حالة وقوع حادث سلبي. فمن المهم أن تحصل على قرض بتأمين تكافلي ويتوافق مع أحكام ديننا الإسلامية.

يسمح تأمين التمويل أيضًا بأن تظل درجاتك الائتمانية مثالية لأنه في حالة وقوع أحداث غير متوقعة، لن تفوتك مدفوعات تسديد القرض.

الحفاظ على درجة ائتمانية جيدة عند استعانتك بتمويل

درجة الائتمان هي مقياس حيوي يستخدمه البنوك أو شركات التمويل لتحديد قدرة أي مقترض على سداد التمويل. ستساعدك الإجراءات البسيطة مثل دفع فواتير بطاقتك الائتمانية في الوقت المحدد على إنشاء درجة ائتمان جيدة . نصيحة للحفاظ على سجل ائتماني إيجابي ألا تتجاوز حد ائتمانك بأكثر من 30٪. ستمكنك الدرجة الجيدة من الاستحواذ على افضل تمويل شخصي سريع بدون كفيل بسهولة أكبر.

الملخص للحصول على تمويل فوري بقيمة 400 ألف ريال بدون ضامن

الانتفاع من تمويل شخصي بدون كفيل قد يكون مفيد إذا تم استخدامه للأسباب الصحيحة خاصة لو 400 الف ريال سعودي. من المهم التأكد من أن المُقرض الذي تتعامل معه هو مقرض حقيقي، وأن تمويل أموالك سريع . والأهم من ذلك، تذكر استخدام التمويل للغرض المقصود منه. لتحقيق المصلحة من تمويل سريع بدون كفيل يجب أن يساعدك على سد فجوة في أموالك بدون المخاطرة بممتلكاتك الشخصية.

يلتزم قرض بنك الاستثمار بمعايير النزاهة الصارمة على حد علمنا ويقدم عروض تمويل شخصي سريع متوافق مع الشريعة لذا فإن جميع المحتويات دقيقة اعتبارًا من تاريخ النشر. على الرغم من أن العروض الواردة هنا قد لا تكون متاحة بعد هذا التاريخ. الآراء المعبر عنها هي آراء المؤلف وحدها ولم يتم توفيرها أو المصادقة عليها بأي شكل من الأشكال من قبل البنك.