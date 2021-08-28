رابط وخطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1443 madrasati sa

تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1443، يعتبر ذلك من اكثر ما يبحث عنه علي شكبة الأنترنت العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية والطلاب وذلك لأن يقومون بإنشاء حساب لطالب جديد في المملكة حيث أن ذلك يعد من ضمن الامور الهامة وخاصة مع اقتراب بدء الدراسة في المملكة والاعتماد بشكل اساسي علي المنصة.

تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1443

منصة مدرستي هي واحدة من ضمن الحدمات التعليمية الرقمية الحديثة التي قدمتها وزارة التعليم في السعودية مع إنتشار فيروس كورونا المستجد في العام الماضي وذلك لأن تعمل علي استمرار التعليم في المملكة وقد صرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بأن الدراسة في الفصل الدراسي الجديد سيكون من المنصة.

إستعادة كلمة السر في منصة مدرستي

من الممكن أن يقوم الطالب بعملية استعادة كلمة السر الخاصة بحسابة من منصة مدرستي التعليمية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:-

الذهاب إلي موقع منصة مدرستي التعليمية علي شبكة الأنترنت.

تكتب أسم المستخدم أو البريد الإلكتروني.

بعد ذلك تقوم بالنقر علي زر إستعادة كلمة السر.

تكتب رقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك إدخال رقم الهاتف المحمول في المكان المخصص له.

يتم إرسال لك رابط إعادة كلمة السر في البريد الإلكتروني.

تقوم بالنقر علي الرابط.

بعد ذلك تقوم بكتابة كلمة السر الجديدة لحسابك.

تأكيد كلمة السر.

طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1443

يمكن أن تقوم بتسجيل الطالب في منصة مدرستي التعليمية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: