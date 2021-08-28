الكاظمى: مستوى التمثيل وكلمات ضيوف مؤتمر بغداد محط تقدير العراق

جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى ـفى تغريدة عبر تويتر حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز)ـ "ودعنا بمثل ما استقبلنا ضيوف العراق فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بكل الود والاعتزاز، مستوى التمثيل والمواقف الأخوية الطيبة التى عكستها كلمات ضيوفنا الكرام خلال المؤتمر محط تقدير العراق حكومة وشعبا". وأضاف "مع أشقائنا وشركائنا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا".

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