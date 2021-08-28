عاجل.. الإمارات تعلن فتح التأشيرات السياحية للمطعمين من جميع الدول

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فى الإمارات، عن فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح "كوفيد-19" المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 30 أغسطس 2021.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتى ذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة فى خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافى المستدام وانعاش القطاع الاقتصادى. ويشمل هذا القرار الدول التى تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبرى السريع "Rapid PCR" فى المطار على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات الغير مطعمة شاملا الفئات المستثناة الغير مطعمة. تجدر الإشارة إلى أنه بالإمكان تسجيل شهادات التطعيم للمسافرين الراغبين بالاستمتاع بالمميزات التى يحصل عليها الأفراد الحاصلون على اللقاح فى الإمارات، وذلك من خلال منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتطبيق الحصن.

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