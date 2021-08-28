إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال وآخرين بالاختناق شرق غزة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفسلطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة خلف السواتر الترابية شرق مدينة غزة قرب موقع "ملكة" العسكرى، أطلقوا الرصاص الحى وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات المواطنين المشاركين فى فعالية احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بالرصاص تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، إضافة إلى العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

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