متى يبدا دوام الجامعات 1443 في السعودية من الأمور التي يبحث عنها الطلاب والطالبات الجامعيين في المملكة العربية السعودية حتى يتعرفوا بشكل رسمي على جميع التفاصيل التي تخص العام الدراسي الجديد، حتى يتمكنوا من الاستعداد إلى استقبال العام الدراسي الجديد..

متى يبدأ دوام الجامعات 1443 في السعودية

الجامعات في المملكة العربية السعودية أعلنت عن المواعيد التي سوف يتم فيها بداية الدراسة للعام الجديد 1443 وسوف يكون نظام التعليم بالشكل الحضوري في مختلف المدارس والجامعات مع وجود جميع الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على الطلبة والطالبات من التعرض إلى فيروس كورونا.

كما أن أعضاء هيئة التدريس سوف يقومون من يوم بدء دوام من يوم الاثنين الموافق 1 محرم 1433 هجرية يتم الاستعداد الكامل إلى استقبال الطلبة والطالبات الجامعيين يوم الأحد 14 محرم 1443 هجري، وسوف يبدأ الفصل الدراسي الأول 21 محرم 1423 هجري.

اليوم التاريخ الموضوع الاثنين 1 /1/1443 هجرية عودة أعضاء هيئة التدريس الأحد 14/1/1443 هجرية بداية التهيئة للفصل الأول الأحد 21/1/1443 هجرية بداية الدراسة للفصل الأول الأربعاء والخميس 15-16 /2/1443 هجرية إجازة اليوم الوطني الأحد والاثنين 11-12/3/1443 هجرية إجازة نهاية أسبوع مطولة الخميس 29/3/1443 هجرية إجازة نهاية أسبوع مطولة الخميس 20/4/1443 هجرية اخر موعد للاعتذار عن الفصل الدراسي الخميس 20/4/1443 هجرية إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول الأحد 1/5/1443 هجرية بداية الدراسة بعد إجازة منصف الفصل الدراسي الأول الأحد 15/5/1443 هجرية إجازة نهاية أسبوع مطولة الأثنين 16/5/1443 هجرية بداية اختبارات مقررات الإعداد العام الأحد 22/5/1443 هجرية بداية الاختبارات النهائية الخميس 3/6/1443 هجرية نهاية الاختبارات النهائية نهاية دوام الخميس 3/6/1443 هجرية بداية إجازة منتصف العام

جدول الفصل الدراسي الأول للجامعات 1443 في السعودية

موعد عودة الدراسة في الجامعات السعودية 1443

وافقت الحكومية بالمملكة العربية السعودية على أن تكون عودة الدراسة الحضورية في الجامعات والمدارس بداية من العام القادم.

ولهذا تتم التجهيزات لتكون الدراسة كما كانت من قبل، وسوف يبدأ العام الدراسي الجديد يوم 21 محرم 1433 هجرية والذي وافق 29 أغسطس 2021 ميلادية

تحدثنا في هذا المقال عن متى يبدا دوام الجامعات 1443 في السعودية، وتعرفنا على الكثير من التفاصيل ومنها جدول الفصل الدراسي الأول للجامعات في السعودية ،1443 ومتى تبدأ الدراسة هذا العام.