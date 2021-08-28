منحة الشؤون الاجتماعية 2021 وخطوات التقديم على منحة 300 دولار عبر موقع منصة أمان

منحة الشؤون الاجتماعية 2021، تزايد البحث في جمهورية تونس عن منحة الشؤون الاجتماعية 2021، حيث أن وزارة الشؤون في تونس قد قامت بتقديم منحة قدرها 300 دينار للمواطنين، ويمكن التسجيل بها والتقديم من أجل الحصول عليها عن طريق موقع منصة أمان، حيث أنها تعد المنصة الرسمية المسؤولة عن هذه المنحة، ويمكن من خلالها أن يقوم المواطن بتسجيل بياناته من أجل الحصول على المنحة إذا كان من المستحقين لها، وتنظر وزارة الشؤون في جميع الطلبات المقدمة من كافة المواطنين الذين قد قاموا بالتسجيل في هذه المنحة لتقرر من يستحق الحصول عليها ومن لا يستحقها، وتقدم الوزارة تلك المنحة للأسر الفقيرة والمحتاجين في جميع أنحاء البلاد.

منحة الشؤون الاجتماعية 2021

لا يزال البحث مستمر عن منحة الشؤون الاجتماعية 2021، والتي قد أعلنت عنها الوزارة منذ عدة أيام، وقد بدأ التسجيل بها في اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر الجاري شهر أغسطس، ومنذ وقتها يستاءل المواطنون عن الرابط الخاص بالتسجيل والذي يتم بشكل الكتروني من المنزل، حيث يقوم المواطن المتقدم بكتابة بعض من البيانات المطلوبة منه في الخانات المخصصة لها، كما أن عليه أن يتأكد أنه يقوم بكتابة هذه البيانات بشكل صحيح، ونستعرض لكم في الفقرة التالية طريقتين مختلفتين للتقديم على هذه المنحة، تابعوا معنا.

خطوات التقديم على منحة الشؤون الاجتماعية 2021

يمكنكم الان التقديم على منحة الشؤون الاجتماعية 2021، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية ..

القيام أولا بزيارة موقع منصة أمان. ثم عمل حساب جديد وملء كافة البيانات المطلوبة منك ومن ضمنها رقم البطاقة التعريفية الخاصة بك، ويجب التأكد من كتابة هذا الرقم بشكل صحيح. القيام بالإجابة على كافة الأسئلة التي سوف يتم عرضها أمامك على الشاشة. ثم الضغط أخيرا على تسجيل.

يتم انتظار رسالة من وزارة الشؤون تفيد بإبلاغك انك من ضمن المستحقين للمنحة والمستوفين الشروط اللازمة للحصول عليها أم لا.

الطريقة الثانية : يمكنكم أيضا التقديم على هذه المنحة عن طريق الاتصال على رقم الهاتف 1021 وتسجيل البيانات المطلوبة ومنها ايضا رقم البطاقة التعريفية وانتظار رسالة على الرقم الذي قمت بالتسجيل من خلاله.