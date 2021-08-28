دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة البحث الجنائي بانقطاع الاتصال بشخص من جنسية عربية بعد دخوله للمملكة بتاريخ (26/8/2021)، حيث تولى فريق تحقيق خاص متابعة تلك المعلومات وجمع المعلومات حول الشخص منذ دخوله للمملكة .
وأكد الناطق الاعلامي ان كافة التحقيقات وجمع المعلومات منذ دخول الشخص حصرت الاشتباه بشخص تجمعه علاقة صداقة مع الشخص المفقود حيث جرى التعميم عنه وبالبحث عنه قام بتسليم نفسه للمركز الامني .
وبالتحقيق معه اعترف انه واثناء وجوده والشخص العربي في محافظة المفرق حصل شجار فيما بينهما قام على اثره بخنقه حتى فارق الحياة ودفنه داخل مزرعة تعود إليهم، وجرت بدلالته استخراج الجثة، وسيتم إحالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن العام يكشف جريمة قتل شخص عربي بالمفرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.