كندا تعلّق الرحلات القادمة من المغرب لمدة شهر

أعلنت كندا، السبت، تعليق جميع الرحلات التجارية والخاصة الآتية مباشرة من المغرب لمدة شهر على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.

وعزت وزارة النقل قرارها في بيان إلى "ارتفاع عدد النتائج الإيجابية لاختبارات كوفيد-19 الذي لوحظ لدى المسافرين من المغرب في الأشهر الأخيرة".

وأشارت إلى إصدارها إشعارا إلى الملّاحين "يهدف الى تقييد جميع الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين التجاريين والخاصين إلى كندا انطلاقا من المغرب اعتباراً من 29 أغسطس 2021 الساعة 12,01 صباحا بتوقيت المنطقة الزمنية للجزء الشرقي من الأميركيتين (04,01 بتوقيت غرينيتش)، إلى 29 سبتمبر 2021 الساعة 12,00 صباحاً بتوقيت المنطقة الزمنية للجزء الشرقي من الأميركيتين (04,00 بتوقيت غرينيتش)".

وتستثنى من الإجراء رحلات الشحن وكذلك عمليات النقل الطبية أو الرحلات الجوية العسكرية.

وأوضحت الوزارة الكندية أن الرحلات الآتية من دول أخرى وتوقفت في المغرب قبل وصولها سيسمح لها بدخول كندا ولكن سيتوجب فحص المسافرين فور وصولهم.

وتابعت أن الركاب الذين يسافرون إلى كندا انطلاقا من المغرب ولكنّهم يتوقفون في بلد آخر "سيتعين عليهم إتمام اختبار ساري المفعول قبل مغادرة بلد ثالث لمواصلة رحلتهم إلى كندا".

وستعمل أوتاوا بالتعاون مع الحكومة المغربية وشركات الطيران "لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة للسماح باستئناف آمن للرحلات المباشرة بمجرد أن تتيح الظروف بذلك"، وفق البيان.

وتشير الأرقام إلى أنّ انتشار الفيروس لا يتباطأ في المغرب حيث سجّلت السلطات الصحية في الإجمال 843,357 إصابة و12,268 وفاة منذ مارس 2020، استناداً إلى إحصاء رسمي الجمعة.

وأرجأت السلطات المغربية انطلاق العام الدراسي من 3 إلى 10 سبتمبر بسبب الأزمة الوبائية، كما وسعت نطاق حظر التجول الليلي في بداية اغسطس (من الساعة 21,00 إلى 05,00 بالتوقيت المحلي).

وحظرت كذلك التجمعات لأكثر من 25 شخصا وقيّدت السفر من وإلى ثلاث مدن رئيسية في البلاد، هي الدار البيضاء ومراكش وأغادير.